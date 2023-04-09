القاهرة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تناول موقف الأعمال الجارية في عددٍ من المدن الجديدة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات تطوير منطقة القاهرة التاريخية، في إطار جهود مصر المبذولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في أنحاء البلاد.وأشارت إلى تأكيد وزير النقل المصري كامل الوزير، أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من الازدحام المروري، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب إلى جانب التنمية الاقتصادية في البلاد.وتحدثت عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المدن والبلدات بالضفة الغربية، وإصابة شابين فلسطينيين بالرصاص في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، وكذلك إطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف على الفلسطينيين في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.وسلطت صحف القاهرة الضوء على مباحثات أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في غرب ليبيا، والقادة الأمنيين من المنطقة مع نظرائهم في الجيش الوطني الليبي، التي تناولت سُبل توحيد جهود تأمين الانتخابات الليبية، لافتة الانتباه إلى تأكيد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إحراز تقدم في ملف إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.//انتهى//11:04ت م0047