جيزان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //11:08ت م0048