إسلام آباد 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تكثيف الحكومة الباكستانية جهودها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وتناولت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، مخبرة عن تركيز باكستان على مشاريع الطاقة المتجددة للحصول على الطاقة النظيفة من مصادر مختلفة.وأشارت الصحف إلى مقتل جنديين من رجال الأمن الباكستاني إثر تعرض سيارة عسكرية لانفجار لغم أرضي في مقاطعة خيبر شمال غرب باكستان، مفيدة عن اعتقال الشرطة لثمانية أشخاص من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.وتابعت صحف الأحد متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المدن والبلدات بالضفة الغربية.// انتهى //11:39ت م0050