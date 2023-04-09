مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة "بلدي"؛ دعمًا لقطاع الأعمال بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم.وتسعى الأمانة من خلال أتمتتها للخدمة ، وتقديمها رقميًّا عبر منصة بلدي ؛ إلى تسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية ، كما أنها حرصت على تطبيق جميع المواصفات ، والالتزام بجميع المعايير والمقاييس المعتمدة من جهات الاختصاص من قِبل أصحاب المنشآت التجارية ؛ وذلك لتقديم خدماتهم لعملائهم بأعلى جودة ، ورفع مستوى التنافس بينهم .وللاستفادة من الخدمة يجب أن تكون رخصة المنشأة التجارية سارية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، وذلك وفق عدة اشتراطات بلدية ، حيث تبلغ مدة التصريح سنة ميلادية واحدة يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة، وتتاح الخدمة لأصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية التالية : الصيانة المنزلية من كهرباء وسباكة وتكييف وتبريد ، صيانة الأجهزة الإلكترونية كالحاسب الآلي والجوالات، الصيانة الخفيفة للسيارات مثل إصلاح الإطارات وغسيل السيارات و تبديل زيوت السيارات، والحلاقة للرجال والأطفال.// انتهى //12:01ت م0052