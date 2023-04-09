الدمام 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 إبريل 2023 م واسنفذت صحة الشرقية ممثلةً ببنك الدم المركزي بالدمام حملات للتبرع بالدم، استهدفت من خلالها دعم مخزون بنك الدم المركزي بمكة المكرمة خلال موسم العمرة، حيث تمكن المركز من توفير وإرسال ١٦٠ وحدة دم من مختلف الفصائل.وشهدت الحملات مشاركة فاعلة من المتطوعين الذين بادروا بالتبرع لصالح دعم المراكز والمنشآت الصحية بالعاصمة المقدسة، والتي تستقبل خلال شهر رمضان أعدادًا كبيرة من الزوّار والمعتمرين من مختلف دول العالم.وأكدت صحة الشرقية، حرصها على تنفيذ ودعم حملات التبرع بالدم على مدار العام، مع بذل الجهود المستمرة لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي لاستقطاب أكبر عدد من المتبرعين بالدم عبر تعزيز الوعي الثقافي والصحي والإنساني بفوائد التبرع بالدم على الفرد والمجتمع.// انتهى//12:06ت م0053