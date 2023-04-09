القدس المحتلة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى استشهاد شاب في قلقيلية بالضفة الغربية، وإصابة العديد من الفلسطينيين بجروح، في اعتداءات للمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، ومواصلة قوات الاحتلال عرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه.وتطرقت لتحذير وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من التبعات الكارثية لاستمرار قوات الاحتلال في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل.وركزت صحف فلسطين على تحذير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من خطورة مصادقة الاحتلال على 6 مخططات هيكلية لأغراض توسعة مجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تضمنت بناء حيين استيطانيين جديدين، بهدف إقامة ما مجموعه 534 وحدة استيطانية.وأخبرت عن إحصائيات أصدرها نادي الأسير الفلسطيني، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز حتى نهاية مارس الماضي، (1016) معتقلاً، من بينهم (6) أطفال، وأسيرة واحدة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.وأشارت لإعلان البنك الدولي، عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار، لمساندة وزارة الصحة الفلسطينية، في جهودها، لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة.// انتهى //12:34ت م0057