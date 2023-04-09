الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسدشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس, البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة وبرنامج "تراسل" للتعاملات الإلكترونية ومشروع المسجد الذكي، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لمواكبة التقنية في خدمات الوزارة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.وشاهد معاليه خلال حفل التدشين الذي أقيم بمقر الفرع بمكة المكرمة وحضره مديرو الإدارات والأقسام الإدارية بالفرع, عرضاً مرئياً للمشاريع التقنية وآلية عملها بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها.وتهدف البوابة الرقمية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة إلى أتمتة أعمال فرع الوزارة باستلام ومتابعة خدمات الإدارات والطلبات الواردة إلكترونياً؛ لزيادة كفاءة العمل وفعاليته وسرعة الإنجاز لدعم التحول الرقمي وبجهود ذاتية من موظفي تقنية المعلومات حيث عالجت 3000 طلب في إطلاقها التجريبي.ويسهم المشروع في توفير أكثر من 50% من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد من خلال شاشة لمس وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل وإمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والابلاغ عنه آلياً بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكياً بشبكة المسجد.وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية أنه بفضل الله ثم بفضل الدعم المنقطع النظير من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ تم تدشين آلية للمسجد الذكي بمكة المكرمة الذي يعد أول مسجد يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من الإضاءة والتكييف وغيرها وكل مايخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية وهو أول مسجد تجريبي بالمملكة وسيكون النواة لما هو أكثر بإذن الله.وبين معاليه أن تدشين البوابة الرقمية التي تربط الفرع بالوزارة والفرع بمحافظاته والمراكز التابعة له وبرنامج تراسل تخدم الوزارة في تيسير أعمالها وتخدم المواطن في تحقيق احتياجاته وتخدم رسالة الوزارة في أن تصل بيسر وسهولة لجميع المستفيدين.// انتهى //12:56ت م0058