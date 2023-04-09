تونس 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية التونسي نبيل عمال في تصريح له أهمية دعم الدولة الإيطالية، ودعا إلى زيادة توسيع التعاون معها ومع أوروبا إلى ما أبعد من قضية الهجرة، مشيراً إلى أن بلاده لديها الكثير من الإمكانات لتحسين الظروف من أجل التنمية الحقيقية.ونقلت صحف الأحد تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة( 5+5) في ليبيا، ومجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية في اجتماع لهم، على استعدادهم لتقديم جميع أشكال الدعم؛ لتأمين الانتخابات بجميع مراحلها في البلاد.// انتهى //13:45ت م0065