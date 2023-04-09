الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (7) مواقع حول المملكة, ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم الخدمة اليوم "للرجال" في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم بتقديم خدماتها "للرجال" في مدرسة متوسطة أحد، بينما تقدم الخدمة "للنساء" يوم الأربعاء في المتوسطة السابعة الأولى بالضباط لمدة يومين لكل منهما.كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها "للرجال" في كتابة العدل بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد، وفي ثانوية ومتوسطة الأنصار في مركز النبك أبو قصر بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //13:46ت م0066