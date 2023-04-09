جدة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسخصصت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب؛ إحدى حلقات "إضاءات رمضانية" والتي تبثها عبر منصاتها الاجتماعية "؛ لمعايير ومراقبة الإرشادات الطبية لصيام مرضى السكري؛ بمشاركة استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بالجامعة الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا؛ مؤكداً أن هناك نوعين يحددان صيام مريض السكري من عدمه، الأول من لديه السكر قبل شهر رمضان المبارك منتظماً، ‏فهذا يجوز له الصيام، والثاني من لديه السكر غير منتظم قبل حلول شهر رمضان المبارك، أو هناك تقلبات في نسبة السكر إما انخفاضات حادة أو ارتفاعات عالية، فالصوم قد يؤثر على صحته الجسدية ومن أجل ذلك يمنعه الطبيب المعالج.وحذر من المخاطر المحتملة حدوثها خلال الصيام لمن لديه داء السكري هي: نقص حاد في نسبة السكر في الدم وما يصاحبه من مضاعفات خطيرة محتملة مثل "الغيبوبة أو التشنج"، وزيادة نسبة سكر الدم مع احتمالية حدوث الحماض السكري الكيتوني، وفقدان السيطرة على حسن انتظام قراءات السكر في الدم بسبب تخفيض جرعات الأنسولين والإفراط في تناول الطعام خلال ساعات الليل، حدوث الجفاف أو الجلطات الدموية بسبب قلة شرب الماء، كما أنه قد تزداد معدل التنويم في المستشفيات بسبب حدوث مضاعفات السكري الحادة.ونوه الأغا بأهمية الصيام الآمن والذي يخضع لمعايير ومراقبة وإرشادات الطبيب المعالج بهدف أن يصوم من لديه سكر بدون حدوث مضاعفات حادة أو مزمنة قد تؤثر على صحته، حيث يجب على مريض السكر خلال صيامه أن يراقب نسب السكر بانتظام وممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح، واتّباع نظام غذائي صحي متوازن في شهر رمضان، وأن يكون الأكل معتدلاً خلال فترة المغرب وبعد صلاة تراويح تكون وجبة خفيفة وتأخير وجبة السحور.//إنتهى//13:47ت م0067