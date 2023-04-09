نجران 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسكرَّمَ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالإمارة اليوم، خمسة طلاب بعد حصولهم على تصنيف "موهبة استثنائية" في مقياس موهبة للقدرات العقلية في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2023 ، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا وعدد من منسوبي التعليم.وأكد سموه أهمية دعم وتشجيع الموهوبين والمبدعين ،لأنهم قادة المستقبل وركيزة الوطن في نهضته ورقيه، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعليم في توفير فرص التعلم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة، ورفع جودة مخرجات التعليم وفق رؤية المملكة 2030.وشمل التكريم الطالب فيصل آل دغيس، وبدر بن منيف الحربي، وإبراهيم بن محمد العاصي، وناصر بن صالح شامان، وفارس بن صالح الكنفري.// انتهى //13:55ت م0069