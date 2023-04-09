جزر فرسان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسطرحت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة جزر فرسان 15 فرصة استثمارية دائمة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضح رئيس بلدية جزر فرسان المهندس مشاري بن حسن الحاذق، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة جزر فرسان، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.ودعا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa ، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص" .// انتهى //13:56ت م0070