القدس المحتلة 18رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك، والمصلين في باحاته.وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى والاقتحامات اليومية لباحاته، والاعتداءات اليومية بحق المصلين، خلال شهر رمضان المبارك، مرفوضة، وستؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير، مشدداً على أن كل تلك التطورات والانتهاكات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة الدفاع عن أرضه ومقدساته، وأن القدس بمقدساتها هي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية.// انتهى //14:15ت م0074