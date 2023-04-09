تبوك 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واساختتم فريق تطوعي تبوك التابع لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة أمس، بالتعاون مع كشافة جامعة تبوك فعاليات " وابتلت العروق" الرمضانية، التي أقيمت على مدى 17 يوماً من شهر رمضان المبارك، وأسهمت في إقامة العديد من الأنشطة والبرامج الهامة.وأوضح رئيس فريق تطوعي تبوك عيد الذكرى أن مبادرة " وابتلت العروق " جاءت في إطار جهود الفريق في مجال المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة التطوع وأعماله الإنسانية لاسيما في شهر رمضان المبارك، حيث ركزت المبادرة على إقامة الٌسفر الرمضانية لطلاب المنح التعليمية بجامعة تبوك، وتسيير باصات العمرة لهم بمشاركة داعمي الفريق من مختلف القطاعات بالمنطقة،وتوزيع الوجبات للمسافرين في المحطات خارج مدينة تبوك، ودار الملاحظة وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة، مؤكداً أن الفريق يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية التي يشارك فيها المتطوعون من مختلف الأعمار والفئات رجاءً من عند الله الأجر والمثوبة .وأشاد " الذكري " بدور زملائه المتطوعين وماقدموا من جهود لإنجاح هذه المبادرة، وبكل من دعم وساند هذه الأعمال الخيرية المباركة في شهر الخير والبركة، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة، خاصة أن أعمالهم عكست لإخواننا من مختلف البلدان الصورة الحقيقة لما يتمتع به الإنسان السعودي من بذل وعطاء.// انتهى //14:31ت م0078