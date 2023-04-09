الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واساعتمد مجلس إدارة رابطة الهواة برئاسة عادل الفقي، الأول من أغسطس المقبل، موعداً لانطلاق الموسم الرياضي القادم، والذي سيبدأ ببطولة المملكة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس عن طريق الاتصال المرئي، وتم خلاله تعيين عالية الرشيد عضو مجلس إدارة وممثل للاتحاد السعودي لكرة القدم, وتشكيل لجنة وضع الإستراتيجيات والمعايير الخاصة بانطلاق دوري السيدات الموسم القادم برئاسة نائب رئيس الرابطة مرعي العواجي، وعضوية كل من عالية الرشيد وأحمد السهلي، وكذلك اعتماد قرار تشكيل لجنة الانتخابات للروابط الفرعية برئاسة الأمين العام للرابطة جميل فلاتة.واعتمد مجلس الإدارة بدء فترة الانتقالات للموسم القادم حيث تبدأ الفترة الأولى في الأول من يونيو المقبل، وتنتهي 15 من أغسطس 2023, والفترة الثانية من 1 ـ 30 يناير 2024.// انتهى //15:28ت م0098