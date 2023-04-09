القطيف 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 ماختتمت أمس فعايات "قرقيعان الرامس" التي أقيمت في مشروع الرامس بوسط العوامية بمحافظة القطيف، بالشراكة مع هيئة التراث لمدة 3 أيام.وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 10 آلاف زائر ، استمتعوا بالأجواء الجميلة والفعاليات المتنوعة والفقرات الفنية وعروض الأزياء التراثية، وارتدى الأطفال الملابس التراثية والشعبية القديمة، ورددوا الأهازيج القديمة المأخوذة من الموروث الشعبي .وتضمنت الفعاليات ٣٥ ركنًا، منها أركان جهات القطاع العام والقطاع الخيري، وأركانًا للأطفال, والحرفيين, والأسر المنتجة, والتصوير، والرسم على الوجه، والرسم والتلوين، وألعاب متنوعة، والأطعمة الشعبية، إضافة إلى مشاركات للفرق الشعبية، والشعراء، وتقديم الهدايا للأطفال.// انتهى //15:40ت م0100