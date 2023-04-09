القاهرة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 072ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 21ر0 في المائة ليبلغ مستوى 87ر16674نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 33ر0 في المئة مسجلًا مستوى 81ر2935 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 26ر0 في المئة من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 61ر4408 نقطة.// انتهى //15:45ت م0101