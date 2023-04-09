جيزان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن بن محمد صالح ، أكثر من ٦٠٠ وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة ، ضمن مبادرة الإسكان التنموي، وتزامناً مع انطلاق حملة اكتتاب "جود" الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان المبارك.وثمّن سموه ، بهذه المناسبة، ما حققه اكتتاب "جود" للإسكان الخيري من نجاحات منذ انطلاقته، وتوفير السكن المناسب للأسر الأشد احتياجًا تماشياً مع أهداف القيادة الحكيمة - حفظها الله - بتوفير السكن الملائم للمواطنين بكافة فئاتهم وبخيارات متعددة تناسب كافة الشرائح.حضر الاستقبال وتسليم الوحدات للمستفيدين، أمين منطقة جازان المهندس جابر غزواني، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق سعيد الخنفري.// انتهى //15:46ت م0102