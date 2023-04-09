الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسحقق المنتخب الإماراتي لقب بطولة ند الشبا الدولية للبادل، بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 2-0 في نهائي النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت أمس ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الذي يقام سنويا خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، في الإمارات وتتضمن 8 ألعاب رياضية.ونجح المنتخب الإماراتي في الفوز بالبطولة بعد تغلبه في النهائي على نظيره القطري بنتيجة 2 – 0 حيث فاز الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبد الله العبد على الثنائي القطري جابر المطوع وخالد سعدون الكواري بنتيجة 6 – 1 و6 – 2 في المباراة الأولى، وفاز الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على الثنائي القطري محمد سعدون الكواري وعبد العزيز سعدون الكواري بنتيجة 6 – 3 و4 – 6 و5 – 7 في المباراة الثانية.وتَوَّجَ رئيس اتحاد الإمارات للبادل الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم منتخب الإمارات بلقب البطولة، مثمناً الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لرياضة البادل التي انطلقت من دورة ند الشبا الرياضية لتحقق انتشاراً واسعاً في الإمارات، موجهاً الشكر إلى اللاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في جميع المباريات وخلال فترة الاستعدادات, مثنياً على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل وعلى المستويات القوية التي قدمتها المنتخبات المشاركة.وأقيمت بطولة ند الشبا الرياضية للبادل خلال الفترة من 4 و 8 أبريل الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات واليابان والسعودية ومصر والكويت وقطر والبحرين وإيران.من جانب آخر يلتقي فريقا الجوارح وزعبيل غداً في نهائي بطولة الكرة الطائرة المقامة ضمن منافسات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، عقب فوزهما أمس على فريقي الإمبراطور وفهود زعبيل في الدور نصف النهائي.وجاء تأهل الفريقان بعد خوضهما مباراتان قويتان في نصف النهائي حملتا قمة الإثارة والمتعة للجماهير التي احتشدت في صالة ند الشبا الرياضية، وجمعت المباراة الأولى بين فريقي الجوارح والإمبراطور وانتهت بفوز الجوارح بثلاثة أشواط دون رد، وفي المباراة الثانية، تمكن فريق زعبيل من الفوز على فريق فهود زعبيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.وفي منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة أحرز فريق هيئة الطرق والمواصلات المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة بعد فوزه على فريق مركز وريزيدنس البستان بنتيجة 55-42 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.ويتصدر المحترف المصري أشرف أبو زيد لاعب شرطة دبي قائمة الهدافين من أصحاب الهمم وحسم اللقب للعام الثاني على التوالي برصيد 102 نقطة قبل أن يلعب مع فريقه نهائي البطولة أمام هيئة دبي للإسعاف، ويليه جاسم رمضان من هيئة الطرق برصيد 90 نقطة، والثالث منصور محمد خميس من مركز وريزيدنس البستان برصيد 69 نقطة، والرابع محمد الشحات لاعب دبي للإسعاف 50 نقطة، وتضم القائمة 20 لاعبًا سجلوا 752 نقطة خلال مباريات الدور الأول ونصف النهائي ومباراة المركز الثالثوعلى مستوى اللاعبين الأسوياء، تصدر منصور عبدالرحمن لاعب هيئة الطرق القائمة برصيد 35 نقطة، ويليه عامر الدشتي لاعب دائرة المالية برصيد 24 نقطة، والثالث زايد المعمري مؤسسة دبي للإسعاف برصيد 20 نقطة، متساوياً مع بيجي أتيانزا لاعب هيئة كهرباء ومياه دبي، إذ تضم القائمة 20 لاعباً سجلوا 190 نقطة.// انتهى //16:00ت م0104