الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض اليوم، اتفاقية مع شركة لوسد المحدودة؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية؛ وتنفيذ برامج تدريبية أسهمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراستها واعتمادها لتلبية احتياجات القطاع وتحقيق الاستدامة؛ وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل؛ ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود.وتأتي اتفاقية الدعم التي وقعها مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوسد في منطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان؛ امتداداً لمذكرة تعاون سابقة التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في صناعة السيارات الكهربائية ؛ودعماً لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية.وتقتضي اتفاقية الدعم؛ مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.// انتهى //16:01ت م0105