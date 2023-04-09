المنامة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,886.29 نقطة بارتفاع قدره 0.47 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 659.37 نقطة بانخفاض قدره 1.97 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و850 ألفًا و975 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 402 ألف و819 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.// انتهى //16:03ت م0107