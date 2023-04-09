العلا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستُقدم " مدرسة الديرة " بمحافظة العلا عدداً من الورش الفنية الأسبوعية المجانية للأهالي والزوار لتعريفهم بالفنون المحلية والحِرف التقليدية اليدوية المتوارثة عبر الأجيال، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومدرسة الأمير للفنون التقليدية.وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من تأهيل الأهالي وتطوير مهاراتهم في الحِرف اليدوية، إلى حفظ التراث والثقافة في المحافظة، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل جيد، حيث يحرص السياح على اقتناء تلك المشغولات بمختلف أنواعها.ودعت المدرسة جميع الراغبين بالالتحاق في البرامج والورش التي تقام على مدار العام، بالدخول والتسجيل من خلال الرابط التالي surveys.rcu.gov.sa .يذكر بأن مدرسة الديرة عُرفت في السابق بإسم " مدرسة البنات "، وكانت أول مدرسة ثانوية في العلا، ولكنها تحولت اليوم إلى أول مركز متخصص لتعليم الفنون التقليدية، وتنظيم المعارض وبرامج التعاون الإبداعي، وتنشيط الحركة الفنية والثقافية في المجتمع المحلي.// انتهى //16:39ت م0113