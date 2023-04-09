رياضي / بعثة شباب أخضر اليد تغادر إلى تونس للمشاركة العربية
الأحد 1444/9/18 هـ الموافق 2023/04/09 م واس
الدمام 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس
غادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب (مواليد 2002)، اليوم ، إلى جمهورية تونس، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 - 16 أبريل الجاري 2023م.
وسيخوض شباب الأخضر أول مواجهاته في البطولة أمام منتخب الجزائر يوم غدٍ الاثنين، ثم سيواجه المنتخب الليبي مساء الثلاثاء، وسيختتم الدور التمهيدي بملاقاة منتخب تونس يوم الخميس.
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16:39ت م
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