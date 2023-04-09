الدمام 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب (مواليد 2002)، اليوم ، إلى جمهورية تونس، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 - 16 أبريل الجاري 2023م.وسيخوض شباب الأخضر أول مواجهاته في البطولة أمام منتخب الجزائر يوم غدٍ الاثنين، ثم سيواجه المنتخب الليبي مساء الثلاثاء، وسيختتم الدور التمهيدي بملاقاة منتخب تونس يوم الخميس.// انتهى //16:39ت م0114