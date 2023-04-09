الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسشارك أكثر من 50 لاعبًا ولاعبة من مختلف مناطق المملكة في المسابقات التأهيلية التي أقامها الأولمبياد الخاص السعودي في محافظة الأحساء لرياضات كرة القدم، وكرة الطائرة، وألعاب القوى.واحتضن نادي هجر المسابقات التأهيلية في منشآته التدريبية بحضور مدربي الرياضات واللجنة الفنية للاتحاد بغرض اختيار قوائم المنتخبات السعودية لهذه الرياضات.واستلمت الإدارة الصحية مهام الكشف الصحي على اللاعبين المشاركين بالمسابقات لضمانة سلامتهم وقدرتهم على المشاركة وشارك سبعة أعضاء ممثلين للفريق الصحي بالفحص الطبي للاعبين المشاركين, كما أدى المشاركون الاختبارات الفنية والمهارية الخاصة بكل رياضة.// انتهى //16:40ت م0115