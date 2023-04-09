مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسيعد متحف القهوة السعودية بحي حراء الثقافي الواقع أسفل سفح جبل حراء مكوناً أساسياً ضمن مشروع حي حراء الثقافي, والتي تعد رمز الضيافة والكرم وهي مكون أصيل في ثقافة المجتمع السعودي وموروث شعبي يرثه الآباء عن الأجداد.ويقدم متحف القهوة السعودي؛ لزوار الحي، الاستمتاع بمذاق القهوة السعودية الأصلية، والتنوع الثقافي في أدواتها ومكوناتها كالهيل والقرنفل والزنجبيل والزعفران، وطرق تحضيرها في مناطق السعودية المختلفة أثناء تجولهم في أرجاء الحي الثقافي، كما يستمتع الزائر للمتحف بالأجواء الخاصة بهوية المناطق السعودية المختلفة جنباً إلى جنب.// انتهى //16:42ت م0117