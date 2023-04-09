مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية، في فعاليات " فوانيس 6 " الذي تنظمه غرفة مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف التعريف بمكتبة الحرم المكي الشريف، باستعراض مقتنياتها من المخطوطات النادرة والكتب المنتقاة، وما تحتويه من كنوز علميه ومعرفية، وتعريف الزوار بدورها الثقافي والاجتماعي.وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية أميمة بنت عبدالرحمن السديس، بأن إحصائية عدد زوار المعرض التابع للإدارة خلال الأربع أيام الماضية تجاوز 1200.ولفتت النظر إلى أن تفعيل دور المكتبات ومشاركتها في المحافل الثقافية يعزز فاعليتها ودورها الكبير في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمجتمع بفئاته كافة، وتحقق أهداف الرئاسة الإستراتيجية 2024.يذكر أن الركن يقدم العديد من الفقرات الثقافية التي تخص الأطفال، وتعزز داخلهم القيم الدينية والمجتمعية، ومكانة الحرمين الشريفين، وما تمثله من قيمة دينية للإسلام والمسلمين، أما ما يخص الكبار فتناولت عدة جوانب أهمها ما تحتويه المكتبة من مخطوطات ونوادر الكتب ولوحة المصحف الشريف التاريخية.// انتهى //16:50ت م0118