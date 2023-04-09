عمّان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأدت أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر فبراير الماضي إلى استشهاد 31 فلسطينياً، وجرح 576 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.وبيّنت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن في تقرير لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية بلغ عددها 544 عملية اقتحام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.وأوضحت أن الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى خلال شهر فبراير سجلت اقتحام نحو 3583 مستوطناً اقتحموا المسجد بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح.كما شهد شهر فبراير 28 عملية هدم لمنازل؛ تم هدم معظمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة، إضافة لاقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشاريع استيطانية هدفت إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.// انتهى //17:02ت م0121