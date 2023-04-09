الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستُنظم هيئة فنون الطهي الأربعاء المقبل، لقاءً مفتوحاً بعنوان "كيف أصبحت بريدة مدينة مبدعة في فنون الطهي"، وذلك بحضور مجموعة من المختصين والمهتمين بقطاع الطهي.وسيتطرق اللقاء الذي سيعقد افتراضياً عند الساعة العاشرة مساءً إلى عدت محاور، أبرزها؛ المميزات التي أسهمت في نجاح تسجيل مدينة بريدة ضمن شبكة منظمة اليونسكو للمدن المبدعة، وشرح مستفيض حول برنامج المدن المبدعة والمعايير التي تؤخذ بالاعتبار عند تسجيل أي مدينة على هذه الشبكة، إلى جانب استعراض لما تمتلكه مدينة بريدة من طهاة مبدعين، ومنتجات زراعية مميزة، وصناعات غذائية ترتبط بتراث المدينة أسهمت بدورها في انضمام " بريدة " لهذه الشبكة.وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال هذا اللقاء إلى التعريف بشبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وشرح المقومات التي مكّنت مدينة بريدة من الانضمام لهذه الشبكة العالمية، وعرض جوانب التراث غير المادي التي دعمت تسجيل المدينة، والفرص التي يمكن للمدينة الاستفادة منها مستقبلاً.يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة الطهي بهدف تطوير القطاع، وإيجاد تصورات وأبعاد جديدة لدى الجمهور، تجاه العناصر الطبيعية والإبداعية التي تمتاز بها مناطق المملكة في مجال الطهي، إلى جانب مساعدة المهتمين بالدخول في هذا المجال، من خلال تعزيز قدراتهم واهتماماتهم في مجالات الطهي المختلفة.// انتهى //17:03ت م0122