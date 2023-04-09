نجران 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسدشَّنَ مدير تعليم نجران اليوم فعاليات ملتقى "الريادة النسائية في الاستثمار التعليمي.. الواقع والرؤية المستقبلية" الذي نظمه مكتب التعليم الأهلي ، مستهدفًا المستثمرات ومالكات المدارس الأهلية والمعاهد بالمنطقة .كما نظَّمَ مكتب التعليم الأهلي بتعليم نجران ,لقاء ‏"التعليم الأهلي المكتسبات النوعية وتميز الأداء التعليمي" ، بحضور مدير تعليم المنطقة فهد عقالا ، ومديرة مكتب التعليم الأهلي سارة آل فاضل .واستهدف اللقاء ، مُلاك ومالكات ومديري ومديرات المدارس الأهلية والمعاهد بالمنطقة ، وتضمن عدداً من المحاور كان منها إضاءات حول تميز الأداء التعليمي في المدارس ، وتجويد المخرجات التعليمية والحرص على التعليم النوعي ، وتسليط الضوء على المبادرات والإنجازات للمدارس والطلاب ، وتأهيل المعلمين والمعلمات وتقديم الدعم اللازم والبرامج التعليمية الإثرائية .//انتهى//17:04ت م0123