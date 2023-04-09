الدمام 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستعمل أمانة المنطقة الشرقية على تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات، ونشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية وتعزيز المحتوى المحلي وتعزيز عناصر جودة الحياة.وأكدت الأمانة أهمية دور القطاع الخاص بالتنمية من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الحوافز والتسهيلات والخدمات والإعفاءات التي تقدمها الأمانة، والتي تسهم في الحراك الإيجابي الذي تشهده المنطقة من خلال توفير تمويل لمجموعة من المشاريع الاستثمارية بالأمانة، موضحة أنها أرست مؤخراً مجموعة من العقود الاستثمارية الضخمة واستقطاب مجموعة من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وذلك نتيجة لسلسلة الخدمات الاستثمارية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها أمانة الشرقية.وتقوم الأمانة على رفع جاذبية الاستثمار للمساهمة في تنمية اقتصاديات المدن السعودية، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، لتحقيق الطموح في إدراج 3 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم في حلول عام 2030، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.// انتهى //17:24ت م0124