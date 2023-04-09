مكة المكرمة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمكة المكرمة ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من كثافة عالية في أعداد المصلين والمعتمرين , حيث جالت على أروقة وساحات وصحن المطاف بالمسجد الحرام وسجلت مشاهد لقاصدي البيت العتيق وهم يعيشون في طمأنينة وروحانية وسكينة وخشوع خلال أداء عباداتهم ونسكهم , سائلين الله المغفرة في هذا الشهر الفضيل , ومثمنين لقيادة المملكة ما وفرته من خدمات وما سخرته من إمكانيات لا حصر لها لضيوف الرحمن .// انتهى //17:33ت م0127