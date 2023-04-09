الجزائر 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسدعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "البرلمان" ابراهيم بوغالي اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ عن بعد للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين، وذلك بصفته رئيسًا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وأوضح بيان للمجلس بأن بوغالي طالب بعقد هذا الاجتماع بالنظر إلى "الوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين، لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة لاحتلال الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سينعقد "يوم غد الاثنين".وأشار البيان إلى أن بوغالي "قام باتصالات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهم عضوي الترويكا"، حيث أكد على "ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل، وهو الوضع الذي يستدعي عقد اجتماع طارئ لأخد القرارات والتوصيات المناسبة".// انتهى //17:39ت م0128