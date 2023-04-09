أبوظبي 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفقاً لوكالة انباء الامارات أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل نحو دفع مسارات السلام والاستقرار في المنطقة من أجل ازدهار ورخاء شعوبها.كما ناقش الجانبان المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة من أجل صون الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //17:46ت م0129