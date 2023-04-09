أبهـا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس مبادرة "سنابل أجاويد" بالشراكة مع الشؤون الصحية، وفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة جميع فئات المجتمع التعليمي.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن مبادرة سنابل أجاويد، تندرج تحت إطار مبادرة" أجاويد" التي انطلقت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير، مشيرًا إلى أنها تتضمن سبعة شركاء، وسبعة فِرق، ويشارك فيها أكثر من 4900 من المجتمع التعليمي، وتعمل على تنفيذ 700 حدث، وتستهدف أكثر من 700 مستفيد ومستفيدة، لافتاً إلى أن المبادرة تستمر طيلة شهر رمضان، وتهدف إلى تعزيز القيم ومكارم الأخلاق لدى النشء، واستنهاض الهمم نحو خدمة المجتمع، ورفع جودة الأنشطة والفعاليات.يذكر أن تعليم عسير نفذت عدداً من البرامج شملت العربة المتنقلة "عربة المعرفة"، و"المسرح حياة"، ورسائل صحية وتقنية وتربوية عبر حسابات الإدارة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما نفذت فعاليات ترفيهية لذوي اضطراب التوحد، وفعاليات رياضية للصم وضعاف السمع، ومبادرة "نأتي إليك" لتقديم خدمات الأحوال المدنية في مقرات العمل الخاصة بالتعليم، وأمسيات رمضانية تحوي "تجاربهم في التعليم"، وبرامج في مجالات الإدارة والتخطيط والإشراف والجودة، وبرنامج "دوماً معكم"، الذي استهدف أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، بالإضافة إلى تفعيل المبادرة في جميع المدارس.// انتهى //19:04ت م0135