مقديشو 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأعلن الجيش الصومالي استعادة مدينة جلعد الإستراتيجية بولاية "غلمدغ" وسط البلاد، من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي .ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تاكيد قائد الجيش الصومالي أدوا يوسف راغي إن عناصر الحركة فروا من المدينة قبل وصول قوات الجيش التي تزحف صوب المناطق الريفية القليلة التي يتواجد فيها عناصر الحركة.وكان الجيش الصومالي قد تمكن في الفترة الأحيرة من تحرير عدة مناطق من سيطرة عناصر حركة "الشباب"، من ضمنها منطقة عيل علي هيلي التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ، وسط البلاد.وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة "الشباب"، الذين تبنوا العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.// انتهى //20:00ت م0142