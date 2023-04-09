سكاكا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأطلقت جمعية الثقافة والفنون بالجوف برنامج تشويقات رمضانية، خلال شهر رمضان، عبر لجنة الفن التشكيلي والخط العربي.وكشفت منسقة لجنة الفن التشكيلي والخط العربي فخرية العلي أن البرنامج يعقد في المقاهي العامة بمشاركة فنانين وفنانات في الفنون التشكيلية والخط العربي، لإنتاج لوحات فنية مباشرة، وعقد جلسات حوارية مع الحضور؛ سعياً لتعريف المجتمع بالفنون وإشراك المواهب الشابة من الجنسين في الأعمال الفنية واستثمار الأوقات في شهر رمضان المبارك.ويعقد البرنامج بشكل أسبوعي بمشاركة الفنانة بشاير المرعي، والفنان حسين الدغماني، والفنانة أجوان الكريع، والفنانة تسواهن الرويلي، وينتج منه لوحات فنية في الفنون التشكيلية والخط العربي، باستضافة المقاهي العامة، وسط حضور المشاركين من الجنسين.// انتهى //20:03ت م0144