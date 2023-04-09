الطائف 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسشارك صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة, إفطارهم الرمضاني في ميدان العلم.جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها سموُّه اليوم لمواقع عملهم في محافظة الطائف, بحضور مدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف، ومديري القطاعات الأمنية بالطائف؛وذلك تقديراً لما يقومون به من دور أمني خلال الشهر المبارك, منوهاً بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سموِّ وزير الداخلية وحرص سموِّ أمير المنطقة.من جهته، أكد اللواء اليوسف، أن مشاركة سموِّه منسوبي الأمن وجبة الإفطار في الميدان لها الأثر البالغ، وهي دافع لتقديم المزيد من البذل والتفاني لخدمة الوطن.// انتهى //20:32ت م0145