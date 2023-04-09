أديس أبابا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأعلنت الحكومة الإثيوبية استمرار عملية دمج القوات الخاصة بالأقاليم بالقوات المسلحة أو الشرطة الرسمية الإثيوبية.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - في بيان اليوم- : إن تنظيم القوات الخاصة ودمجها مع مختلف القوى الأخرى مازلت مستمرة في البلاد، مشيرًا إلى أن العملية تأتي لإعادة تنظيم هذه القوات ودمجها مع القوات الرسمية للدولة، وليس نزع سلاحها بصورة نهائية، وأنه لا توجد استثناءات لأي من الأقاليم في هذه العملية.وشدد آبي - في بيانه- على أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد بحاجة إلى حلول دائمة وليست مؤقتة.// انتهى //21:18ت م0158