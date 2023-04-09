لندن 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستعثَّر النادي اللندني أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عقب تعادله مع ليفربول بهدفين لكل منهما.وزاد أرسنال رصيده إلى 73 نقطة من 30 مباراة، ويتقدم بفارق 6 نقاط عن منافسه في المركز الثاني مانشسترسيتي الذي يملك 67 نقطه من 29 مباراة، فيما يملك نادي ليفربول 44 في المركز الثامن.وفي مباراة ثانية استعرض كريستيال بالاس قوته بفوز عريض على نادي ليدز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، ليقفز إلى المركز الثاني عشر في سلم الترتيب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ويملك كريستيال بالاس 33 نفطه فيما يملك ليدز يونايتد 29 في المركز السادس عشر ليقترب أكثر من منطقة الهبوط .// انتهى //21:21ت م0160