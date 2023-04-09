إسلام آباد 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسقضى الجيش الباكستاني على عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها قواته في منطقة "ماتش" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني - في بيان اليوم- أن فرقة عسكرية داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة "ماتش" بناء على معلومات استخباراتية واشتبكت مع عناصر إرهابية وتمكنت من القضاء على اثنين منهم، واعتقال آخر، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزتهم.وأكد البيان أن الفرقة العسكرية تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة لتطهيرها من العناصر الإرهابية.// انتهى //21:23ت م0162