القاهرة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واستوج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية منافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة "بلوفديف" البلغارية خلال المدة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.جاء تأهل منتخب مصر عقب فوزه اليوم على منتخب سويسرا في المباراة النهائية بنتيجة 45 - 43؛ ليحقق ذهبية البطولة .يذكر أن منتخب مصر كان قد أحرز خلال الأيام الماضية للبطولة 4 ميداليات بواقع "ذهبية وفضية وبرونزيتين".// انتهى //21:26ت م0163