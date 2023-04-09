رياضي / منتخب مصر للمبارزة يتوَّج بذهبية بطولة العالم
الأحد 1444/9/18 هـ الموافق 2023/04/09 م واس
القاهرة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس
توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية منافسات الفرق ببطولة العالم للناشئين والشباب، المقامة بمدينة "بلوفديف" البلغارية خلال المدة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.
جاء تأهل منتخب مصر عقب فوزه اليوم على منتخب سويسرا في المباراة النهائية بنتيجة 45 - 43؛ ليحقق ذهبية البطولة .
يذكر أن منتخب مصر كان قد أحرز خلال الأيام الماضية للبطولة 4 ميداليات بواقع "ذهبية وفضية وبرونزيتين".
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21:26ت م
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