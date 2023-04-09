جيزان 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسنفَّذت غرفة جازان، عدداً من البرامج والمبادرات الرمضانية ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دورها وممارساتها المنبثقة من لجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة.وقامت الغرفة ، منذ بداية شهر رمضان الفضيل حتى اليوم ، بتوزيع الآلآف من الوجبات على الصائمين ، وذلك ضمن مبادرة " فطوركم حاضر " السنوية ،بمشاركة ٤٦٩ متطوعاً ومتطوعةً وبعدد ساعات تطوعية بلغت ما يقارب ٧٣٬٠٠٠ ساعة تطوعية.كما نفَّذت لجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة ، ضمن برامجها المعتمدة للشهر الكريم عدداً من المبادرات تضمنت مبادرة توزيع السلات الرمضانية بما يقارب ست مئة سلة ، ووجبات رمضانية لأكثر من 18000 مستفيد ، ومبادرة و برنامج " وجبات الأسر المتعففة"التي شملت ٤٣٨٠ أسرة، فيما بلغ عدد الوجبات الموزعة 7500 وجبة، فيما بلغ عدد المستفيدين منها ٧٢٧٠ فرداً ، حيث شملت توزيع وجبات إفطار صائم في عدد من المواقع كان أهمها محطة النقل، ومطار الملك عبدالله الدولي.وأكد أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري، حرص الغرفة على تنفيذ هذه البرامج والمبادرات سنوياً احتفاء بالشهر الفضيل، في إطار التزامها بتعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تعد جزءًا رئيساً من إستراتيجيتها وقيمها المؤسسية وثقافة متطوعيها الذين يشاركون في هذه المبادرات؛ تأكيداً منهم على بث روح التسامح والتكافل في شهر رمضان المبارك، من خلال الإسهام في رسم الابتسامة على وجوه الناس وإسعادهم، وبما يجسد معاني التراحم والعمل الخيري، بالاستناد إلى القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع السعودي.// انتهى //21:37ت م0164