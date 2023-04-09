الرياض 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسأعانت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية 151 شاباً على الزواج خلال الربع الأول 2023م، بمبلغ 1,510,000 ريال .وأبان المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز بن سعد آل دهام،أن إعانة الشباب على الزواج من أهم البرامج التي تقدمها الجمعية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن البرنامج خلال الفترة من 1998م إلى نهاية الربع الأول من عام 2023م قدم الإعانة لـ 18,020 مستفيداً، بمبلغ إجمالي وصل إلى 180,200,000 ريال.// انتهى //21:38ت م0165