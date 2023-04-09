عام / رئاسة المسجد النبوي تنظِّمُ معرضًا للتعريف بالمخطوطات الإسلامية
الأحد 1444/9/18 هـ الموافق 2023/04/09 م واس
المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس
نظَّمَت رئاسة المسجد النبوي، معرضًا خاصًّا للمخطوطات، بمناسبة اليوم العالمي للمخطوطات، حيث استهدف الزائرين والباحثين والمهتمين بالمخطوطات الإسلامية وتاريخها وكيفية المحافظة عليها .
ويأتي هذا المعرض للتأكيد على أهمية هذا الأرث العظيم لخدمة جميع شرائح زوار المسجد النبوي على تنوع اهتماماتهم، وتوفير أفضل بيئة لهم من الناحية التعبدية والعلمية والتاريخية.
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21:45ت م
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