المدينة المنورة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسنظَّمَت رئاسة المسجد النبوي، معرضًا خاصًّا للمخطوطات، بمناسبة اليوم العالمي للمخطوطات، حيث استهدف الزائرين والباحثين والمهتمين بالمخطوطات الإسلامية وتاريخها وكيفية المحافظة عليها .ويأتي هذا المعرض للتأكيد على أهمية هذا الأرث العظيم لخدمة جميع شرائح زوار المسجد النبوي على تنوع اهتماماتهم، وتوفير أفضل بيئة لهم من الناحية التعبدية والعلمية والتاريخية.// انتهى //21:45ت م0167