إدلب 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - أمس الأول- توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في محافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية.حيث جرى توزيع 426 سلة غذائية و426 سلة نظافة، في مدينة بنش استفاد منها 426 أسرة.يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //21:54ت م0168