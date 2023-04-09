اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 39 طنًّا من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية
الأحد 1444/9/18 هـ الموافق 2023/04/09 م واس
بيروت 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واس
وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 39 طنًّا من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان لعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة بالمركز- للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.
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22:02ت م
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