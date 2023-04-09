بيروت 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 39 طنًّا من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة بالمركز- للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.// انتهى //22:02ت م0170