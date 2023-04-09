أبوجا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - أمس الأول- 56 طنًّا و308 كيلو غرامات من السلال الغذائية في ولاية بورنو بجمهورية نيجيريا، استفاد منها 5.736 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة- لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.// انتهى //22:08ت م0172