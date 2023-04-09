مقديشو 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسواصلَ مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - أمس الأول- توزيعَ المساعدات الإيوائية للمتضررين من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث جرى توزيع 6.551 كيسَ دقيق في مدينة جالكايو، استفاد منها 39.544 فردًا.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //23:02ت م0191