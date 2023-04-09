حجة 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسقدَّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 214 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2023م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 46 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 36 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 118 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالةً، وصُرِفت الأدوية لـ 200 فردٍ، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 79 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.// انتهى //23:04ت م0192