دكا 18 رمضان 1444 هـ الموافق 09 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 16 طنًّا و 800 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق إنام مديكل كوليج، وشابار، و دكا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 4200 فرد بواقع 700 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023م.يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //23:06ت م0193